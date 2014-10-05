Cудно "Еруслан" спасать не будут?

Сотрудники МЧС проводят разведку на загоревшемся на акватории Амурского залива судне "Еруслан",сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Как уточняется в сообщениии, днём 31 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от очевидцев о том, что в Амурском заливе бухты Кирпичного завода возник пожар на борту стоящего на рейде брошенного судна «Еруслан». К указанному месту для проведения разведки убыл дежурный караул 96 пожарно-спасательной части 2 отряда Федеральной противопожарной службы, а также направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю в составе 5 человек и 1 единицы техники. В ходе проведённой разведки огнеборцы установили, что возгорание произошло на верхней палубе и автомобильной палубе в кормовой части судна.

Организовано взаимодействие с Владивостокским морским спасательно-координационным центром для проведения работ по тушению пожара.

«Мы приехали на разведку, чтобы оценить необходимость пожаротушения, но судно подвержено самовыгоранию, поэтому кроме того, что подвергать опасности личный состав, делать тут нечего. Подогнать пожарные машины мы сюда не можем, нужно запрашивать ледокол у капитана порта, без ледовых мощностей мы ничего сделать не можем», – прокомментировал ситуацию vl.ru полковник МЧС Игорь Сарана.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]