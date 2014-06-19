Английская газета Daily Mail с восторгом рассказала про пляж Стеклянный под Владивостоком(фото)

Английское издание Daily Mail с восхищением написало о бухте Стеклянной под Владивостоком, проиллюстрировав текст потрясающими фотографиями. Публикация в Фэйсбуке вызвала шквал перепостов и лайков. Британские журналисты восхищаются природой, которая превратила «русскую свалку для использованных бутылок водки» в место красоты. При этом делая нелицеприятный для России акцент: русские устроили на берегу уродливую свалку, а волны создали из нее пляж драгоценных камней,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт английского издания.

"Это российский пляж-калейдоскоп, где природа скорректировала уродливое загрязнение, оставленное человеком, и превратила его в место красоты. — пишет Daily Mail. — После советской эпохи осколки старых стеклянных бутылок и фарфора безжалостные волны на тихоокеанском побережье страны превратили в закругленные и отполированные обломки. В солнечный день этот пляж Уссурийского залива недалеко от восточного морского порта Владивосток, кажется покрытым зажженными свечами."

"Стеклянный пляж на берегу Уссурийского залива недалеко от Владивостока был когда-то советской свалкой для использованных бутылок из-под вина, пива и водки. Но с течением времени природа превратила осколки разбитого стекла в калейдоскопическую «гальку».Раньше местное население опасалось ходить по этому берегу. Но в течении многих десятилетий волны разрушили стекло, чтобы сформировать из него красивые гладкие камни. Бухту, обрамленную живописными скалами, назвали Стеклянной. Природа создала пляж драгоценных камней, теперь посетители готовы платить, чтобы его увидеть и сделать потрясающие снимки.Власти на Дальнем Востоке России объявили эту территорию особо охраняемой зоной под названием Стеклянный пляж, будто бы это вполне естественное создание. Цветное стекло сверкает летом на черном вулканическом песке, а зимой — на фоне белого снега", — пишет издание.

Известно, что подобных бухт есть только две в мире — Стеклянная под Владивостоком, и еще одна на побережье США в Калифорнии.

Публикация о владивостокской бухте на странице Daily Mail в Фэйсбуке всего за 9 часов набрала свыше 8,5 тысяч «лайков» и под две тысячи перепостов,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на владивостокский сайт "Город В" .

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]