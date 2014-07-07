Прямой авиарейс свяжет Владивосток с "городом юности"

Первый рейс по маршруту «Владивосток-Комсомольск-на-Амуре» авиакомпания «Аврора» запланирован на 3 марта 2017 года, сообщают "Вести Приморье со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Полеты из Владивостока в "город юности" будут выполняться на самолете BombardierDash 8 Q400 по понедельникам и пятницам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]