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Прямой авиарейс свяжет Владивосток с "городом юности"

Прямой авиарейс свяжет Владивосток с

Первый рейс по маршруту «Владивосток-Комсомольск-на-Амуре» авиакомпания «Аврора» запланирован на 3 марта 2017 года, сообщают "Вести Приморье со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Полеты из Владивостока в "город юности" будут выполняться на самолете BombardierDash 8 Q400 по понедельникам и пятницам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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