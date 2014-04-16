Владимир Пучков проинспектировал пожарно-спасательную часть в Хасанском районе Приморья(фото)

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл сегодня во Владивосток и из аэропорта на вертолете отправился в село Барабаш. Первым объектом, который посетил министр, стала пожарно-спасательная часть,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Министр МЧС оценил готовность личного состава к несению службы, пообщался со спасателями и пожарными, осмотрел технику, которая стоит на вооружении части.

49 пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы в селе была создана в прошлом году в кратчайшие сроки по модульному принципу с применением современных отечественных технологий. В конце марта 2016 года личный состав заступил на боевое дежурство. На вооружении пожарных имеются две автоцистерны повышенной проходимости среднего типа с объёмом вывозимых огнетушащих веществ 6 тонн, автоколенчатый подъемник, гидравлический аварийно- спасательный инструмент для проведения работ при ликвидации последствий ДТП.

В декабре 2016 года пожарно-спасательная часть разместилась в новом депо, рассчитанном на два машиновыезда, там оборудованы необходимые служебные помещения, пункт связи, комнаты отдыха и приёма пищи, учебный класс для профессиональной подготовки. Под прикрытием пожарно-спасательной части села Барадаш находится 14 населённых пунктов на севере Хасанского района с населением более 10 тысяч человек, а также расположенный поблизости заповедник. За минувший год пожарно-спасательные расчеты выезжали на тушение пожаров и палов сухой травы, которые распространялись в сторону населенных пунктов, привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Министр вручил командиру пожарно-спасательной части ключи от снегоболотохода «РМ-500-2» и снегохода «TAYGA» Patrol 551 SWT.

«Эта высокопроходимая суперсовременная техника пополнит технический арсенал пожарно-спасательного подразделения и позволит добираться для оказания помощи населению в самые труднодоступные районы, в том числе и в сложных климатических условиях», - отметил министр.

Также Владимир Пучков ответил на вопросы личного состава части, касавшиеся социального обеспечения, материальных выплат и обеспечения жилья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]