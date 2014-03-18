Спасатели сняли с оторвавшейся льдины подростка,который засмотрелся на горящее судно "Еруслан"

На акватории Амурского залива во Владивостоке спасатели сняли с оторвавшейся льдины подростка, желавшего посмотреть на горящее судно "Еруслан".

Как сообщили "Вестям Приморье" в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на морской акватории в районе брошенного судна «Еруслан» от основного припая оторвало льдину, на которой находится подросток. «В 20.26 группа спасателей на судне на воздушной подушке "Марс" вышли на морскую акваторию в район нефтебазы на 1-речке. В ходе поисков была обнаружена льдина и подросток на ней. Его сняли с льдины, состояние здоровье удовлетворительное, передан маме», – рассказали в ведомстве.

Все то время оперативный дежурный поддерживал связь с мальчиком по сотовому телефону. Поиски осложнялись темным временем суток. Как рассказал сам потерпевший, он отправился посмотреть на горящее судно и попал в чрезвычайную ситуацию.

В спасательной операции было задействовано четыре человека Приморской поисково-спасательной службы, также помощь оказывал рядом находящийся буксир «Нептун».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]