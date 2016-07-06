Пожар на суде «Еруслан» потух
После проведённой пожарными дополнительной разведки на заброшенном судне «Еруслан» установлено, что на сухогрузе произошла самоликвидация огня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Утром 1 февраля 2017 года к месту стоянки брошенного судна «Еруслан», на котором накануне произошёл пожар, выдвинулась оперативная группа пожарного гарнизона и спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России в составе 6 человек личного состава. С применением судна на воздушной подушке специалисты провели разведку горящего сухогруза. Кроме этого, было организовано взаимодействие с Владивостокским морским спасательно-координационным центром по возможному привлечению буксира ледокольного типа для доставки личного состава и проведения работ по тушению пожара.
В настоящее время оперативная группа продолжает работать на месте пожара. Причины возгорания устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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