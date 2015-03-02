С начала года сотрудники ГАИ привлекли к ответственности более 800 нетрезвых водителей в Приморье
С начала года полицейскими привлечены к ответственности 443 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 411 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 19 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они будут привлечены к уголовной ответственности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 139 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
В Уссурийске нетрезвый водитель спровоцировал автомобильную аварию. 37-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Regius Ace в районе дома №127 по ул. Воровского не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево. В результате удара автомобилист получил травму головы, назначено амбулаторное лечение. Установлено, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», предполагающий административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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