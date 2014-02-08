Дактилоскопическая экспертиза помогла раскрыть кражу в Приморье

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение местного жителя о краже из его квартиры.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя.

Потерпевший пояснил, что неизвестные похитили из квартиры бытовую технику и личное имущество.

Эксперт-криминалист на месте происшествия изъял следы отпечатков пальцев рук подозреваемого, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленницы. Ею оказалась 27-летняя ранее судимая местная жительница.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. В отделе полиции женщина дала признательные показания.

Следователем отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконном проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]