Дактилоскопическая экспертиза помогла раскрыть кражу в Приморье
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение местного жителя о краже из его квартиры.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя.
Потерпевший пояснил, что неизвестные похитили из квартиры бытовую технику и личное имущество.
Эксперт-криминалист на месте происшествия изъял следы отпечатков пальцев рук подозреваемого, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность злоумышленницы. Ею оказалась 27-летняя ранее судимая местная жительница.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. В отделе полиции женщина дала признательные показания.
Следователем отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконном проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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