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КАМАЗ с краном рухнул с "маргаритовского" моста в Приморье

31 января на трассе Моряк-Рыболов-Маргаритово в Ольгинском районе на севере Приморского края грузовик КАМАЗ,оснащенный краном, рухнул в речку,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на видеосообщение, полученное на WhatsApp компании.

На представленных кадрах видно, как грузовик не вписался в габариты временной переправы в районе так называемого" маргаритовского" моста и рухнул с высоты десяти метров в реку. По предварительной информации, водитель "Примавтодора" не пострадал, однако автомобиль получил значительные механические повреждения.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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