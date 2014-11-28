Спасатели предупреждают: выход на лед опасен для жизни!

Cпасатели призывают граждан не выходить на лёд, не рисковать своей жизнью и здоровьем, соблюдать все необходимые меры безопасности, а также быть бдительными к окружающим.

"Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека. Выезд на лёд автотранспортных средствах также категорически запрещен.

Помните, что ваша безопасность в первую очередь зависит от вас самих!

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!",-цитируют "Вести Приморье" обращение,распространенное главным управление МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]