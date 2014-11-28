Спасатели предупреждают: выход на лед опасен для жизни!
Cпасатели призывают граждан не выходить на лёд, не рисковать своей жизнью и здоровьем, соблюдать все необходимые меры безопасности, а также быть бдительными к окружающим.
"Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека. Выезд на лёд автотранспортных средствах также категорически запрещен.
Помните, что ваша безопасность в первую очередь зависит от вас самих!
Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!",-цитируют "Вести Приморье" обращение,распространенное главным управление МЧС России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
14.03.2016 Выход на лёд опасен, а выезд транспорта категорически запрещен
-
01.01.2016 Выход на лед опасен для жизни!
-
11.12.2015 Жителей и гостей Владивостока предупреждают: выход на лед опасен для жизни
-
28.12.2014 Спасатели предупреждают: выход на лёд опасен для жизни
-
12.12.2014 Жителей и гостей Владивостока предупреждают: выход на лед в настоящее время опасен для жизни
-
28.11.2014 Жителей и гостей Владивостока предупреждают: выход на лед опасен для жизни
Добавить комментарий