Министр МЧС обратил внимание на безрассудное поведение рыбаков Приморья. Видеорепортаж Дениса Ивлева
Министр МЧС Владимир Пучков работает в Чугевском районе. Там он намерен встретиться с населением и проверить, как идут восстановительные работы после прошедшего наводнения. Главный спасатель прилетел в Приморье накануне вечером, успев побывать в Хасанском районе. Проверил боеготовность молодой пожарной части, самих спасателей и даже угостил их пирогом с джемом.
Спасатели из села Барабаш ожидали формальную встречу, в итоге в домашней обстановке пьют чай с министром МЧС. Владимир Пучков. Главный спасатель страны, по-доброму, даже не приказывает, а советует обратить внимание на особые проблемы нашего морского края.
Владимир Пучков, министр МЧС России: «Мы сейчас посмотрели, и очень много гоняет машин по льду. Это болезнь! И там, где клев хороший, они нагнали несколько машин. А парочка уже в воде, и ее пытаются вытащить».
Говорить о работе долго не пришлось. Владимир Пучков лично вручил медали спасателям. Александр Ковалев эвакуировал население из затопленных зон и доставлял продукты питания и предметы первой необходимости в села, которые оказались отрезаны стихией. Каждый день он рисковал своей жизнью.
Александр Ковалев, капитан внутренней службы: «Профессия спасателя — это постоянный риск. Не ожидаешь, где и что может произойти. Тут же может доска плыть и тюкнуть тебя по голове. Всякое бывает».
К наградам для спасателей от министра и новая техника. Владимир Пучков вручил ключи от новеньких автомобилей. После чего собственноручно проверил их оснащение.
На этом же автомобиле министр отправился взглянуть на экологический тоннель заповедника «Земля леопарда». А уже 1 ферваля вместе с полпредом Трутневым он примет участие в совещании, где главным вопросом будет ликвидация последствий от прошлогоднего тайфуна «Лайонрок» на территории края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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