Приморье ждет потепление

1 февраля в Приморье местами пройдет небольшой снег. Продолжится заток холодного воздуха с севера. На большей части территории края, по сравнению с вчерашним днем, фон температуры будет ниже на 3-5 градуса, –5...– 14 °C, на северо-востоке до –19 °C.

Во Владивостоке без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Во второй половине дня столбик термометра достигнет отметки –7...–9 °C. В предстоящие сутки существенных изменений в погоде на юге Дальневосточного региона не ожидается. Осадки маловероятны, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Ночь ожидается морозной, –16...–25 °C, в горных районах до –33 °C, на побережье –10...–15 °C.

Днем в четверг заток холода на территорию Приморья прекратится и февральское солнце успеет нагреть воздух до –6...–13 °C, на юге края 0...–5 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]