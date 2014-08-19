Во Владивостоке произошло ДТП с участием автобуса и джипа
Во Владивостоке на Баляева, 35 произошло серьезное ДТП с участием автобуса, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl.
Автобус съезжал вниз, и на льду его понесло, не справившись с управлением, водитель угодил в припаркованный Prado, а тот в свою очередь врезался в столб.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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