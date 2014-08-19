Во Владивостоке произошло ДТП с участием автобуса и джипа

Во Владивостоке на Баляева, 35 произошло серьезное ДТП с участием автобуса, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl.

Автобус съезжал вниз, и на льду его понесло, не справившись с управлением, водитель угодил в припаркованный Prado, а тот в свою очередь врезался в столб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]