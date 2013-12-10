«Вести: Приморье»: Страшная сказка стала былью для школьников Артема
Выдуманная история короля ужасов Стивена Кинга стала реальностью для школьников села Кневичи под Артемом. Здесь дорога за знаниями проходит через кладбище. По темноте ученики младших и старших классов добираются до школы через аллею памятников и надгробий. Почему подростки выбирают такой неприятный маршрут, и есть ли альтернатива? Об этом расскажем в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
18.10.2016 Учебник по истории Дальнего Востока впервые напишут для старшеклассников региона
-
14.10.2016 Школьников младших классов учили правилам поведения на железной дороге на станции Угольная
-
03.11.2015 В Арсеньеве учащиеся средних и старших классов прошли "Школу безопасности"
-
22.05.2015 Во Владивостоке 150 одаренных школьников получили стипендии
-
19.05.2015 Во Владивостоке пройдет турслет среди школьников
-
10.12.2013 Учительница из Приморья стала победителем Всероссийского конкурса
Добавить комментарий