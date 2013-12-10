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«Вести: Приморье»: Страшная сказка стала былью для школьников Артема

Выдуманная история короля ужасов Стивена Кинга стала реальностью для школьников села Кневичи под Артемом. Здесь дорога за знаниями проходит через кладбище. По темноте ученики младших и старших классов добираются до школы через аллею памятников и надгробий. Почему подростки выбирают такой неприятный маршрут, и есть ли альтернатива? Об этом расскажем в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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