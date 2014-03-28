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Полицейские кинологи за 2016 год в Приморье помогли раскрыть 427 преступлений

Полицейские кинологи за 2016 год в Приморье помогли раскрыть 427 преступлений

Фото: УМВД по ПК

За 2016 год специалисты-кинологи со служебными собаками помогли раскрыть 427 преступлений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на начальника Центра кинологической службы УМВД России по Приморскому краю Владимира Богданова.

Так, служебно-разыскная собака помогла полицейским раскрыть  преступление  во Владивостоке. При обследовании места происшествия немецкая овчарка по кличке Югория  взяла след и привела сотрудников полиции к месту проживания подозреваемого в причинении ножевых ранений потерпевшему.

Полицейская овчарка по кличке Саламандр привела полицейских к подъезду дома города Уссурийска, где сотрудники полиции обнаружили похищенную детскую машину. По подозрению в краже задержан 28-летний мужчина.

В Находке немецкая овчарка по кличке Хиллари  взяла след злоумышленника и привела сотрудников полиции к квартире подозреваемого в краже из квартиры кошелька с крупной суммой денег. Подозреваемый задержан.

В Уссурийске злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему, сорвали у него с шеи ювелирные украшения и скрылись. Кинолог с собакой по кличке Опал обследовали прилегающую территорию. Собака взяла след и привела полицейских к пивному бару на близлежащей улице. Там полицейские и задержали подозреваемых.

Для формирования и поддержания профессиональных навыков собак в Центре кинологической службы УМВД России по Приморскому организованы учебно-тренировочные сборы специалистов-кинологов  со своими питомцами. Еженедельно проводятся занятия по тренировке собак. Здесь же со своими питомцами тренируются сотрудники патрульно-постовой и конвойной службы полиции. Для проверки качества подготовки служебных собак сотрудники Центра систематически выезжают в отдаленные районы Приморья, чтобы на месте оказать практическую и теоретическую помощь своим коллегам.

В настоящее время в полиции Приморья применяются 190 служебных собак. В Кинологическом центре также занимаются разведением и выращиванием  собак. За 2016 год в кинологические  подразделения Приморского края передано 26 щенков для последующего обучения и использования в служебной деятельности.

Центр кинологической службы краевого УМВД по своей оснащенности – один из лучших среди кинологических служб МВД России. Свидетельством этому является то, что Приморский край не раз становился местом встречи кинологов со всей страны. Именно в Приморье на базе Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России создан факультет заочного обучения и повышения квалификации, одно из направлений которого – повышение квалификации специалистов-кинологов в общем розыске, поиске наркотических и взрывчатых веществ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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