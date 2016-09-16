Приморью планируется дополнительно выделить 48 млн руб. на восстановление после паводка

МЧС внесло в правительство России проект распоряжения кабинета министров о выделении администрации пострадавшего от наводнения Приморского края более 48 млн рублей на дополнительные выплаты и восстановительные работы. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий стихии, которое прошло под председательством вице- премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По словам Пучкова, подготовлен проект распоряжения правительства о дополнительном выделении 48,242 млн рублей. "Часть этих финансовых средств будет направлена на выплаты гражданам в целях исполнения судебных решений, более 32 млн рублей - на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ", - сказал глава МЧС.

Ранее распоряжением правительства России администрации Приморского края уже выделены из резервного фонда правительства 48,454 млн рублей, напомнил министр. Эти средства были направлены на проведение аварийно- восстановительных работ на 82 пострадавших объектах, в том числе в 13 школах, 6 детских садах, 27 жилых домах, 36 объектах инженерной и транспортной инфраструктуры, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, на территории Приморского края признаны непригодными для проживания 432 домовладения, все семьи высказали желание приобрести новое жилье. "В настоящее время подобрано жилье для 189 семей", - сказал Пучков.

Он также отметил, что до нормативного состояния восстановлено 305 из более 540 километров разрушенных паводком дорог. По его словам, в 2017 году планируется восстановить 24 моста, в 2018 году - еще восемь.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа-начале сентября, он стал самым мощным за последние 100 лет. В результате вызванного стихией паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]