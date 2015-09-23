Хорошая новость для водителей. Новая услуга МФЦ обещает сэкономить их время и нервы. С 1 февраля заменить водительское удостоверение можно, даже не приходя ГАИ. Сегодня с этой целью достаточно обратиться в ближайший центр «Мои документы».

Собрать все необходимые документы, пройти медкомиссию и заполнить бланк заявления о замене прав — после выполнения такого алгоритма мало кого прельстит перспектива часами стоять в очередях ГИБДД. Сегодня в любом отделении МФЦ поменять главный документ водителя можно оперативно в одном окне.

Оксана Ледовская, руководитель отделения №1 МКУ «МФЦ Владивостокского городского округа»: «Для того, чтобы подать документы на замену водительского удостоверения, заявителю необходимо нам предоставить только свой российский паспорт для сличения личности, заполнить заявление, предоставить свои права, которые необходимы — подлежат замене, и медицинскую справку в случае, если она необходима».

Заявление на замену водительского можно заполнить самостоятельно, воспользовавшись образцом с сайта госуслуг, или попросить его непосредственно в самом отделении многофункционального центра «Мои документы».

Сделать фотографию на водительское удостоверение, кстати, также можно в отделении МФЦ. Очереди в фотокабинку нет. И в рамках этой услуги процедура абсолютно бесплатна.

Авторы данного проекта объясняют: подобное новшество позволит уменьшить нагрузку на регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД. Однако не все полномочия госавтоинспекции по выдаче водительских прав берет на себя МФЦ.

Игорь Школьный, директор МКУ «МФЦ Владивостокского городского округа»: «Новое, первичное, водительское удостоверение у нас получить нельзя. У нас можно получить взамен в связи с окончанием срока действия водительского удостоверения, в связи с утратой, заменой то есть. И можно получить международное водительское удостоверение».

Напомним, за смену водительского удостоверения с истекшим сроком действия штраф в ГИБДД не предусматривается. Но и сесть за руль с просроченным документом чревато штрафом. За такое вождение инспектор ДПС в праве оштрафовать на сумму от 5000 до 15000 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]