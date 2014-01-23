Трутнев пообещал разобраться, почему авто без ГЛОНАСС не выдали владельцам

Полпред президент РФ в ДФО Юрий Трутнев пообещал разобраться с вопросом невыдачи купленных автомобилей покупателям на таможенных пунктах Дальнего Востока из-за отсутствия у машин систем "ЭРА-ГЛОНАСС".

Как сообщают "Вести Приморье", об этом полпред заявил в ходе общения с журналистам во Владивостоке 1 февраля 2017 года.

"Я эту проблему услышал только по приезде сюда, но вернусь в Москву – разберусь с вашим вопросом. Но выход наверняка найдем. И так, чтобы людям задерживали получение автомобиля с таможни – это неправильно", — сказал Трутнев журналистам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]