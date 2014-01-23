Новости Общество Экономика Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:59
  3

Трутнев пообещал разобраться, почему авто без ГЛОНАСС не выдали владельцам

Трутнев пообещал разобраться, почему авто без ГЛОНАСС не выдали владельцам

Полпред президент РФ в ДФО Юрий Трутнев пообещал разобраться с вопросом невыдачи купленных автомобилей покупателям на таможенных пунктах Дальнего Востока из-за отсутствия у машин систем "ЭРА-ГЛОНАСС".

Как сообщают "Вести Приморье", об этом полпред заявил в ходе общения с журналистам во Владивостоке 1 февраля 2017 года. 

"Я эту проблему услышал только по приезде сюда, но вернусь в Москву – разберусь с вашим вопросом. Но выход наверняка найдем. И так, чтобы людям задерживали получение автомобиля с таможни – это неправильно", — сказал Трутнев журналистам.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря