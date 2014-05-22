Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:05
  0

На выходных во Владивостоке наступит весна

На выходных во Владивостоке наступит весна

Фото: Примпогода.ру

В выходные дни в Приморье сохранится спокойная погода, в крае будет без осадков, ожидаются морозные ночи, –12...–20 °С, в горных районах за –30 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В субботу днем будет комфортно, на большей части края столбики термометров поднимутся в зону положительных значений, до +5 °С, и только в горных районах –2...–7 °С.

В воскресенье в Приморье произойдет резкая смена температурного режима. Днем похолодает на 7–9 градусов. По территории края будет смещаться очередной холодный фронтальный раздел. В первой половине дня на востоке края еще будет тепло, до +2 °С, на западе уже похолодает до –5 °С. Усилится северный ветер.

Во Владивостоке в выходные дни будет без осадков. В субботу ожидается хороший по погоде день. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью –5...–8 °С, днем 0...+2 °С.

В воскресенье температура воздуха ночью останется на уровне субботней, –5...–8 °С, и в первой половине дня воздух еще успеет прогреться до 0...-3 °С. Но утром начнет нарастать скорость северного ветра и во второй половине дня температура воздуха понизится до –4...–6 °С.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря