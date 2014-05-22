На выходных во Владивостоке наступит весна

В выходные дни в Приморье сохранится спокойная погода, в крае будет без осадков, ожидаются морозные ночи, –12...–20 °С, в горных районах за –30 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В субботу днем будет комфортно, на большей части края столбики термометров поднимутся в зону положительных значений, до +5 °С, и только в горных районах –2...–7 °С.

В воскресенье в Приморье произойдет резкая смена температурного режима. Днем похолодает на 7–9 градусов. По территории края будет смещаться очередной холодный фронтальный раздел. В первой половине дня на востоке края еще будет тепло, до +2 °С, на западе уже похолодает до –5 °С. Усилится северный ветер.

Во Владивостоке в выходные дни будет без осадков. В субботу ожидается хороший по погоде день. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью –5...–8 °С, днем 0...+2 °С.

В воскресенье температура воздуха ночью останется на уровне субботней, –5...–8 °С, и в первой половине дня воздух еще успеет прогреться до 0...-3 °С. Но утром начнет нарастать скорость северного ветра и во второй половине дня температура воздуха понизится до –4...–6 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]