1 февраля глава МЧС Владимир Пучков в Чугуевском районе пообщался с местными жителями и спасателями. Одних расспросил о проблемах и поблагодарил за мужество и стойкость, другим вручил награды.

Министра многие чугуевцы знают лично. Не впервой Владимиру Пучкову именно здесь утешать народ, пострадавший от наводнения. Ведь до сих пор как незаживающая рана — разрушенные дороги, мосты, подворья. Горя было много.

Анатолий Баскаков, глава администрации Чугуевского района: «Из 32 пунктов Чугуевского района, он большой по площади, пострадали 26 населенных пунктов. Это масштабное наводнение. В зоне подтопления 3500 домов».

Владимир Пучков просит свежей информации, обещает помощь в конкретных случаях. Но поначалу слышит в свой адрес только благодарность за оперативную помощь. И сетует: благодарить-то нужно самих чугуевцев, и вручает нагрудные знаки «Участника ликвидации последствий ЧС» простым селянам и своим подчиненным за смелость, выдержку и человечность.

Николай Петухов, начальник караула 44 ПЧ 30 ОПС МЧС РФ: «Дома по окна затоплены. Подплыли к женщине, которая еле держится. Вытащили ее оттуда. Спасали бабушек. Все плывет, страшно рассказывать».

Александр Лукьяненко, житель с. Уборка: «Людям помогали. Ни о чем не думали. Потом осознали, что было страшновато, но ничего, пережили».

Министра интересовал процесс выплат компенсаций за утрату имущества. Ответы Пучков получил: все по плану. Глава одного из поселений в свою очередь попросила помощи с восстановлением дамбы. К весне люди опасаются новых катаклизмов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]