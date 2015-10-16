Во Владивостоке преступник с газовым баллончиком напал на директора средней школы
Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, совершившего разбойное нападение на директора средней школы № 23 на Иртышской. Преступник брызнул женщине в лицо из газового баллончика и попытался забрать у нее сумку. Пострадавшая с химическим ожогом лица и глаз была госпитализирована, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
По информации источника в правоохранительных органах, нападение на 46-летнюю женщину-директора средней образовательной школы № 23 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля произошло в утренние часы в районе дома № 6 по улице Иртышской.
Преступник в черном пуховике с капюшоном подбежал к потерпевшей, брызнул ей в лицо из баллончика, а затем попытался силой забрать у нее сумочку с личными вещами и документами. Женщина оказала злоумышленнику сопротивление, поэтому нападавший испугался и убежал с пустыми руками.
Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где врачи констатировали у нее химический ожог первой степени лица и глаз. Женщине была оказана вся необходимая помощь.
Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на директора школы. Полицейские продолжают поиски подозреваемого в преступлении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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