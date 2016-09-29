Пучков: Приморье готово к весенним паводкам

В Приморье нарастят группировку сил МЧС в преддверии весенних паводков. О готовности региональной системы защиты от ЧС доложил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок» в Приморье 1 февраля. В мероприятии принял участие Губернатор края Владимир Миклушевский.

Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, Правительство РФ обсудило дополнительные меры по скорейшему завершению ликвидации последствий стихии в Приморье.

«В результате ЧС в Приморье были подтоплены 170 населенных пунктов, это 11 тысяч домов, в которых проживают более 40 тысяч человек. В крае было разрушено более 540 километров дорог, 432 дома признаны непригодными для проживания. На ликвидацию последствий тайфуна из федерального и краевого бюджетов направлено 1,3 миллиарда рублей для оказания помощи 52 тысячам человек. Нам сегодня нужно решить, что еще необходимо сделать для завершения работ по ликвидации последствий ЧС в самый ближайший период», – сказал Юрий Трутнев.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что в регионе активно идет подготовка к весеннему паводку, предприняты все меры, чтобы не допустить подобной ситуации в этом году.

«Во всех муниципальных образованиях Приморья мы проводим комплекс мер, направленных на восстановление систем инженерной защиты, устойчивой работы водозаборов и всей социальной инфраструктуры. В край поставлена дополнительная техника, принято решение по наращиванию группировки сил МЧС в регионе. Так, вчера в Хасанском районе на боевое дежурство поставлена новая пожарно-спасательная часть, в ведении которой будет как территория муниципалитета, так и первый в России экологический тоннель. Отдельная тема – развитие системы космического мониторинга и прогнозирования рисков на территории Приморья. Мы наладили взаимодействие с китайскими коллегами по предупреждению всех опасных явлений. Хочу заверить жителей края, что территориальная система защиты от ЧС в Приморье подготовлена к весеннему половодью и оказанию помощи людям при резких изменениях погодных условий», - заявил Владимир Пучков.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поблагодарил федеральные власти и МЧС за оперативно принятые меры по ликвидации последствий стихии в крае. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Режим ЧС был введен на территории 27 из 34 муниципалитетов. Благодаря слаженной работе всех ведомств, мы смогли довольно быстро провести аварийно-восстановительные работы. Полностью последствия ЧС должны быть ликвидированы в срок до 31 сентября 2017 года», – заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона подчеркнул, сейчас основное внимание уделяется расчистке русел рек и берегоукреплению.

«Эта работа в крае практически завершена. Продолжаем восстанавливать дамбы и дополнительно укреплять гидротехнические сооружения для защиты населенных пунктов», – подчеркнул Губернатор Приморья.

Отметим, в период прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце сентября-начале августа на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]