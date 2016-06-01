В среду подано уже 300 заявок на получение "дальневосточного гектара" в Приморском крае

Граждане России подали уже 300 заявок на получение "дальневосточного гектара" в Приморском крае, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

С 1 февраля 2017 года начался третий этап выдачи земель в Дальневосточном федеральном округе. Теперь возможность получить участки открылась для всех граждан России.

"На 15:00 (8:00 мск) первого февраля принято 300 заявок от жителей России, в том числе жителей Дальнего Востока. Мы готовы к пику заявок в эти дни. По предыдущему опыту - 36% заявок приходится на Владивостокскую агломерацию. В Приморье - море, тайга, климат помягче, и возможности большого города", - сказал Владимир Миклушевский, отвечая на вопросы журналистов.

Он сообщил, что к началу третьего этапа реализации закона в крае увеличен штат уполномоченных органов, муниципалитеты получили средства для закупки оборудования для устойчивой интернет-связи. Сам губернатор пока не намерен брать в пользование гектар. "Мне сначала надо организовать, чтобы жители России его получить смогли", - сказал он.

"Это новая для нас работа - быстро представлять землю людям. Мы учимся сами и обучаем уполномоченные органы. Это большая работа, к которой надо приложить много труда, но она нужна людям и будет выполнена", - сказал в свою очередь вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Я со многими людьми из тех, кто уже получил гектар, встречался, у них глаза горят, они довольны тем, что имеют участок земли и знают, что будут с ним делать, где его выбрали, где дорога, озеро, речка или море", - добавил полпред президента РФ.

Закон о "дальневосточном гектаре"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня. Он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]