Фильм «Притяжение» собирает «кассу» во Владивостоке

В кинотеатрах Приморского края продолжается прокат первого в России фильма о вторжении инопланетян. Картину «Притяжение» Федора Бондарчука уже называют одним из самых успешных фильмов в российском прокате. Новая лента пользуется популярностью как у семейной аудитории, так и у молодежи. На фоне фантастического сюжета о пришельцах разворачивается история любви и отношения отцов и детей. А сам режиссер ленты признается, что в фильме затронуты и другие, более серьезные проблемы.

Федор Бондарчук, режиссер фильма «Притяжение»: «Если заменить слово «инопланетяне» на слово «другие», то это история про нас с вами. Проблема сегодняшнего дня — это проблема у нас в городе, в России и не только в России. Если посмотреть новости, как иммигранты пробиваются через границу, где-нибудь в европейской стране, в Германии, и совместить это с новостями про волнения футбольных фанатов — это максимальный градус проявления агрессии».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]