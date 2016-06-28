Владивосток появится на новой банкноте номиналом 2000 рублей
Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт Центрального банка РФ.
На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.
Глава Приморского края Владимир Миклушевский так прокомментировал решение совета директоров Банка России: «Не только как Губернатор, но как житель города и приморец, считаю, что Владивосток этого достоин. Тем более, что купюра в две тысячи рублей символична для нашего края – у нас уже есть готовая песня в исполнении группы “Мумий Тролль” – “Владивосток-2000”. Благодаря ей у жителей всей страны новая банкнота, прежде всего, ассоциируется именно с приморским городом»
Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.
Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.10.2016 Владимир Миклушевский: победа в конкурсе на новую купюру стала подарком ко Дню Приморского края
-
03.10.2016 Мост на остров Русский – в тройке лидеров на символ новой купюры
-
22.09.2016 Дальневосточное управление Банка России проводит «День открытых дверей»
-
06.09.2016 "Дальневосточные" символы переместились на четвертое место в борьбе за право попасть на новые банкноты ЦБР
-
05.09.2016 Владивосток на третьем месте в голосовании за право попасть на банкноты Банка РФ
-
28.06.2016 Банк России объявил конкурс на символы для купюр в 200 и 2000 рублей
Добавить комментарий