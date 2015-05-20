Проблему отопления в Подъяпольском обсудили в администрации края

В администрации Приморья 1 февраля прошло селекторное совещание с главами муниципальных районов края. На повестке дня — вопросы прохождения отопительного сезона в регионе. Особое внимание уделили ситуации в поселке Подъяпольское.

Его жители измученные постоянным холодом и бездействием местных властей, обратились в редакцию «Вести: Приморье». В разгар января поселковые школы и детские сады буквально замерзли. На совещании сторонам удалось договориться, и вскоре ситуация с теплом в Подъяпольском наладится. Специалисты уверяют, что все необходимые меры приняты, а котельные работают исправно и в полную силу.

Анатолий Орлов, начальник отдела жизнеобеспечения края департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам: «Ситуация изменилась в лучшую сторону, в Подъяпольском сельском поселении на всех соответствующих уровнях провели свою работу. И ресурсоснабжающая организация, и администрация Подъяпольского сельского поселения, и управляющая компания, представители школ и детских садиков».

2 февраля съемочная группа «Вестей: Приморье» вновь отправится в поселок Подъяпольское. Журналисты программы на месте выяснят, как обстоит ситуация с обогревом образовательных учреждений поселка, а также его жилых домов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]