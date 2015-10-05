В Хабаровске сгорела фура дальнобойщика из Приморья
Возгорание фуры на автозаправочной станции в Хабаровске едва не привело к серьезным последствиям. Горящий длинномер не на шутку перепугал очевидцев и работников АЗС, так как очаг находился вблизи от места их работы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.
Приморские дальнобойщики, приняв груз и заправив тягач на АЗС, уже были готовы отправиться во Владивосток. Но двигатель автомобиля даже не успел завестись, как в моторном отсеке вспыхнуло пламя. Позже выяснилось, что возгорание произошло из-за неисправности бортовой проводки.
Потушить огонь мужчины пытались самостоятельно, но безуспешно. Израсходованные два огнетушителя оказались каплей в море для подобного пожара. К тому времени прибыли огнеборцы. Кабина сгорела дотла, не осталось даже каркаса. Огонь вот-вот должен был перекинуться и на рефконтейнер с продуктами, но пожарным удалось его отстоять, сообщает портал «Губерния».
И тягач «Фрейт Лайнер», и полуприцеп – собственность водителя. Машину за 2 млн рублей он приобрел в кредит. Из-за пожара мужчина лишился средства заработка. В негодность пришла и часть груза. Обгоревшую машину мужчина решил оставить в Хабаровске.
Видео здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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