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В Хабаровске сгорела фура дальнобойщика из Приморья

В Хабаровске сгорела фура дальнобойщика из Приморья

Возгорание фуры на автозаправочной станции в Хабаровске едва не привело к серьезным последствиям. Горящий длинномер не на шутку  перепугал очевидцев и работников АЗС, так как очаг находился вблизи от места их работы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv.

Приморские дальнобойщики, приняв груз и заправив тягач на АЗС, уже были готовы отправиться во Владивосток. Но двигатель автомобиля  даже не успел завестись, как в моторном отсеке вспыхнуло пламя.  Позже выяснилось, что возгорание произошло из-за неисправности бортовой проводки.

Потушить огонь мужчины пытались самостоятельно, но безуспешно. Израсходованные два огнетушителя оказались каплей в море для подобного пожара. К тому времени прибыли огнеборцы. Кабина сгорела дотла, не осталось даже каркаса. Огонь вот-вот должен был перекинуться и на рефконтейнер с продуктами, но пожарным удалось его отстоять, сообщает портал «Губерния».

И тягач «Фрейт Лайнер», и полуприцеп – собственность водителя. Машину за 2 млн рублей он приобрел в кредит. Из-за пожара мужчина лишился средства заработка. В негодность пришла и часть груза. Обгоревшую машину мужчина решил оставить в Хабаровске.

Видео здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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