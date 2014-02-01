Иван Панфiловъ даст концерт на «Радио России. Приморье»

2 февраля легендарный исполнитель владивостокского рок-клуба представит новые песни и ответит на вопросы в студии. Начало в 19.10.

Владивосток 102,1 FM

Находка 101,4 FM

Уссурийск 106,0 FM

Слушать онлайн здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]