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Иван Панфiловъ даст концерт на «Радио России. Приморье»

Иван Панфiловъ даст концерт на «Радио России. Приморье»

2 февраля легендарный исполнитель владивостокского рок-клуба представит новые песни и ответит на вопросы в студии. Начало в 19.10.

Владивосток 102,1 FM

Находка 101,4 FM

Уссурийск 106,0 FM

Слушать онлайн здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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