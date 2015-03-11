Приморцы представят Россию на чемпионате Азии по подводной робототехнике

Студенты и аспиранты Дальневосточного федерального университета готовятся к участию в открытом чемпионате Азии по подводной робототехнике — Singapore AUV Challenge. Международные соревнования пройдут 10-13 марта и соберут разработчиков из ведущих университетов мира. Регистрацию уже прошли 28 команд из Китая, Индии, Сингапура, Египта, Пакистана, Малайзии, Таиланда, США и Швеции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Специалисты департамента образования и науки Приморья отмечают, что ДВФУ — единственный российский вуз, заявленный на этот престижный турнир.

Как сообщил капитан команды, аспирант Школы естественных наук Максим Спорышев, для Singapore AUV Challenge готовится робот, который достойно проявил себя на соревнованиях 2016 года — тогда команда ДВФУ заняла второе место. В ближайший месяц программистам и инженерам предстоит значительным образом доработать аппарат — написать для него новое программное обеспечение и оснастить специальным устройством для поднятия предметов со дна.

Пока студенты и аспиранты Инженерной школы и Школы естественных наук работают в лаборатории, но уже в середине февраля начнут тестировать усовершенствованный аппарат в бассейне кампуса ДВФУ. Руководствуясь написанной программой, робот будет выполнять определенный набор заданий самостоятельно — то есть без связи с человеком.

Подводная робототехника — одно из приоритетных направлений Дальневосточного федерального университета, которое активно развивается в рамках Программы развития и Программы повышения конкурентоспособности по Проекту 5-100. В этой области вуз обладает международным авторитетом, а мировое лидерство подтверждают успешные выступления команд на престижных соревнованиях. В 2013 году студенты ДВФУ с автономным роботом выиграли Singapore AUV Challenge, в 2015 и 2016 году принесли России «серебро». С 2012 года ДВФУ участвует во всемирном турнире робототехников RoboSub и ежегодно входит в число призеров. В классе телеуправляемых аппаратов студенты дважды становились абсолютными чемпионами мира.

Дальневосточный федеральный университет также включился в разработку программы непрерывного образования и технического творчества детей и молодежи в сфере подводной робототехники для сети детских технопарков «Кванториум». Соответствующее соглашение было подписано в ДВФУ 20 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]