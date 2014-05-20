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Ученик с газовым баллончиком сорвал занятия в одной из школ Владивостока

Ученик с газовым баллончиком сорвал занятия в одной из школ Владивостока

В среду, 1 января, в период с 10-40 до 11-00 часов утра поступили жалобы от учащихся и учителей средней школы № 51 Владивостока на рези в газах, першение в горле, кашель. Предположительно, была распылена газовая смесь неопределенного происхождения. По подозрению в хулиганстве задержан один из учеников школы.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт школы, подагогическик коллективом были приняты следющие меры по защите детей: проведена эвакуация в безопасное помещение, организовано проветривание помещений школы, пострадавших нет. Оповещены Управление ГОЧС Первореченского района, Управление Роспотребнадзора, Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку, Управление по работе с Муниципальными учреждениями образования г. Владивостока.

По рекомендации Управления Роспотребнадзора учебные занятия прекращены, организовано сквозное проветривание помещений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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