Ученик с газовым баллончиком сорвал занятия в одной из школ Владивостока
В среду, 1 января, в период с 10-40 до 11-00 часов утра поступили жалобы от учащихся и учителей средней школы № 51 Владивостока на рези в газах, першение в горле, кашель. Предположительно, была распылена газовая смесь неопределенного происхождения. По подозрению в хулиганстве задержан один из учеников школы.
Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт школы, подагогическик коллективом были приняты следющие меры по защите детей: проведена эвакуация в безопасное помещение, организовано проветривание помещений школы, пострадавших нет. Оповещены Управление ГОЧС Первореченского района, Управление Роспотребнадзора, Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку, Управление по работе с Муниципальными учреждениями образования г. Владивостока.
По рекомендации Управления Роспотребнадзора учебные занятия прекращены, организовано сквозное проветривание помещений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.02.2017 Во Владивостоке преступник с газовым баллончиком напал на директора средней школы
-
22.01.2017 В средней школе №5 поселка Канал детей кормят плохой едой из грязной посуды
-
12.10.2015 Прокуратура проверяет сообщение об отравлении детей в одной из школ Владивостока
-
18.08.2015 «Горячая линия» по вопросам приёма детей в школы будет работать во Владивостоке
-
24.08.2014 В школы Владивостока в этом году придет на 1000 первоклассников больше, чем планировалось
-
20.05.2014 Итоги конкурса рисунков «Великая победа!» подвели во Владивостоке
Добавить комментарий