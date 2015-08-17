Подозреваемого в убийстве двух женщин в Приморье задержали в Чите
Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru, утром 2 января приморским сотрудникам Следственного управления поступила телефонограмма от коллег из Читы. Во время повагонного обхода, был задержан подозреваемый (на фото) в жестокой расправе с двумя жительницами Уссурийска. Решается вопрос о конвоировании задержанного в Уссурийск для производства следственных действий.
Как сообщалось ранее, что тела 52-ленней хозяйки жилья и её 44-летней знакомой обнаружили родственники в квартире на улице Вокзальная Дамба в Уссурийске 31 января. Первую женщину преступник задушил проводом от утюга, а вторую заколол ножом. После этого он снял с них золотые украшения, забрал из квартиры ноутбук, банковскую карту, сотовые телефоны, и скрылся. Предположительно это уроженец одной из стран Средней Азии.
Возбуждено уголовное дело, его расследует Следственный комитет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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