1 февраля в Приморской краевой филармонии впервые прошла всероссийская акция: «Ярмарка абонементов!». К акции присоединились картинная галерея и Театр молодежи. Какие скидки предлагают культурные учреждения?

Владивосток дал старт. Ярмарки для самых искушенных зрителей открылись по всей стране. Столица Приморья впервые присоединилась ко всероссийской акции. Ценители искусства здесь экономят на билетах, покупают абонементы со значительной скидкой.

Краевая филармония, картинная галерея и театр Молодежи подготовили программы на любой вкус и возраст. Концерты, выставки, спектакли, лекции, игры. На ярмарке можно не просто распланировать отдых, но и забронировать лучшие места.

Анна Алеко, директор Приморской краевой филармонии: «1 февраля огромное количество филармоний во всей стране проводит точно такие же мероприятия. Мы предлагаем 10 предложений. Предлагаем 5 концертов фестиваля «Дальневосточная весна». Если покупать отдельно билеты, то это очень дорого. А с 50% скидкой — это хороший подарок себе».

Анна Лобкова, младший научный сотрудник научно-просветительского отдела Приморской картинной галереи: «Люди могут посетить различные мероприятия: выставки, вернисажа, есть программы для детей — квесты, игры».

Ольга Юренко, менеджер по зрителям Краевого театра молодежи: «Мы предлагаем все спектакли и детские, и взрослые февраля и марта. С 20% скидкой. Приходите в театр».

О значимых культурных событиях края, новых и знаменитых именах в области искусства для всех жителей Приморья — в эфирах программы «Вести: Приморье». ГТРК «Владивосток» — информационный партнер. Те, кто хочет увидеть артистов в живую, льготные абонементы могут приобрести до 5 февраля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]