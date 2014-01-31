Анонс на 3 февраля
3 февраля во Владивостоке стартует Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга».Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в 15.00 в большом зале Дворца детского творчества Владивостока. В течение трёх фестивальных дней 3—5 февраля во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдут творческие встречи, состоятся мастер-классы, будут показаны фильмы, которые сделали дети и подростки.
3 февраля во Владивостоке в ЦСИ «Заря» открываются две уникальные для России выставки: первая в России ретроспективная выставка русского кинетического искусства «Вечный двигатель» и персональная выставка одного из ярких представителей современной художественной сцены Берлина Фабиана Кнехта ZERBRECHUNG («Взламывание»).
3 февраля во Владивостоке в 16.00 во ВГУЭС откроется выставка владивостокского художника Виктора Убираева «Свет облаков». Выставка продлится до 25 февраля. Вход бесплатный, для посещения выставочных залов необходимо на вахте предъявить документ (паспорт или водительское удостоверение).
3-5 февраля г. Лесозаводск, с/к «Чемпион» (ул. Спортивная, 5). Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Начало в 11.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.11.2016 Анонс на 26 ноября
-
04.02.2016 Анонс на 5 февраля
-
03.02.2016 Всероссийский фестиваль «Весёлая ларга» приглашает жителей Владивостока на мастер-классы, творческие встречи и кинопоказы
-
05.02.2015 Анонс на 6 февраля
-
02.02.2015 Анонс на 3 февраля
-
31.01.2014 Фестиваль детского кино «Веселая ларга» стартует уже в следующую пятницу
Добавить комментарий