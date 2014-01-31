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Анонс на 3 февраля

3 февраля во Владивостоке стартует Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга».Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в 15.00 в большом зале Дворца детского творчества Владивостока. В течение трёх фестивальных дней 3—5 февраля во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдут творческие встречи, состоятся мастер-классы, будут показаны фильмы, которые сделали дети и подростки.

3 февраля во Владивостоке в ЦСИ «Заря» открываются две уникальные для России выставки: первая в России ретроспективная выставка русского кинетического искусства «Вечный двигатель» и персональная выставка одного из ярких представителей современной художественной сцены Берлина Фабиана Кнехта ZERBRECHUNG («Взламывание»).

3 февраля во Владивостоке в 16.00 во ВГУЭС откроется выставка владивостокского художника Виктора Убираева «Свет облаков». Выставка продлится до 25 февраля. Вход бесплатный, для посещения выставочных залов необходимо на вахте предъявить документ (паспорт или водительское удостоверение).

3-5 февраля г. Лесозаводск, с/к «Чемпион» (ул. Спортивная, 5). Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Начало в 11.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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