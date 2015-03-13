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Наркотики под видом карамели пытались передать пациенту больницы ГУФСИН

Наркотики под видом карамели пытались передать пациенту больницы ГУФСИН

Фото: rossoshru.ru

В результате оперативно-режимных мероприятий сотрудниками краевой больницы для осужденных предотвращена попытка передачи на режимную территорию наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

В ходе осмотра передачи гражданина П. на имя осужденного сотрудниками краевой больницы были обнаружены карамельные конфеты, которые при дальнейшей проверке оказались начиненными небольшими целлофановыми свертками с веществом белого цвета. Вещества были изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила их наркотическое происхождение - героин общим весом 0,636 грамм. Своевременное обнаружение стало возможным благодаря грамотным действиям сотрудников учреждения.

В настоящее время все материалы по данному факту направлены в отдел полиции №1 г. Владивостока для дальнейшего рассмотрения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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