Транспортная полиция проверяет факты хищений и пожара на покинутом судне в Приморье

Транспортная полиция начала проверку по фактам хищений и возгорания на покинутом судне Yeruslan в Амурском заливе, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"Мы проводим проверку по заявлениям граждан о хищениях имущества с судна, а также по факту пожара. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства и причастные, по ее итогам будет принято процессуальное решение, в том числе о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, мы устанавливаем владельца и его местонахождение", - сказал собеседник.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, судно находится в Амурском заливе в 8-10 км от Владивостока. Во вторник на нем начался пожар, разведка показала, что возгорание произошло на верхней и автомобильной палубах в кормовой части судна. В среду стало известно, что пожар на Yeruslan потух.

Судно Yeruslan было построено в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., портом приписки - Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется. Судно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в разных портах из-за долгов по зарплате перед моряками.

По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал своему экипажу более 200 тыс. долларов, по ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело. Само судно находится на рейде в Амурском заливе уже два года, до недавнего времени его охраняли несколько человек. Несколько дней назад местные журналисты, которые поднялись на судно, убедились, что экипаж его покинул, они также рассказали, что помещения судна разграблены. К нему можно свободно подойти по льду или подъехать на автомобиле, на льду вокруг судна разбросан мусор.

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Специалисты МЧС и службы капитана морского порта Владивостока 2 февраля осмотрели покинутое и горевшее в минувший вторник судно Yeruslan в Амурском заливе и установили факт его подтопления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]