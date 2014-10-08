Трехмесячный ребенок пострадал в ДТП в Хасанском районе
17 января в Хасанском районе Приморского края в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы трехмесячный ребенок, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УГИБДД по ПК. В момент наезда автомобиля мальчик находился в детской коляске, его везла мать, она шла вдоль проезжей части. В результате удара ребенок получил травмы головы, потребовалась госпитализация. В данном случае в первую очередь ответственность за ДТП несет водитель, однако женщина с коляской должна понимать, что у нее двойная ответственность: не только за свою жизнь, но и за жизнь малыша. Она должна заранее продумывать маршрут для прогулки. Этот маршрут должен быть максимально безопасным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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