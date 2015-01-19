В Приморском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ в пределах нормы

С начала эпидемиологического сезона в Приморском крае зарегистрировано более 150 случаев заболевания гриппом. Этот показатель ниже уровня эпидемического порога на 10,5%.

Как сообщил на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебрякова главный санитарный врач Приморья Дмитрий Маслов, между тем, во Владивостоке заболеваемость регистрируется выше эпидемического порога на 15,4%.

«С начала эпидемиологического сезонаобследовано 973 человека, при проведении диагностики РНК вируса гриппа А(H3N2) обнаружены в 134 случаях – 10,5%, гриппа В в 20 случаях – 1,5%, гриппа A(H1N1) обнаружены в двух случаях», – сообщил Дмитрий Маслов.

По результатам лабораторного мониторинга среди респираторных вирусов преимущество у аденовирусов и парагриппа, определяются и другие вирусы, которые поражают верхние и нижние дыхательные пути – риновирус, бокавирус, метапневмовирус и коронавирус

Специалисты ведомства отмечают, что, согласно исследованиям, наиболее подвержены заболеванию дети в возрасте до пяти лет, пожилые люди старше 65 лет, подростки в период полового созревания, а также беременные женщины. Поэтому именно этим категориям населения следует особо соблюдать меры профилактики.

«Беременность и грипп не лучшее сочетание для будущей мамы и малыша. Грипп может дать серьезные осложнения: вирус от матери передается ребенку, поэтому в организме малыша могут возникнуть серьезные нарушения. Грипп может стать причиной в будущем хронических заболеваний малыша», – говорит главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка.

Сегодня в лечебно-профилактических учреждениях региона продолжаются противоэпидемические мероприятия по разграничению приема пациентов с температурой, признаками гриппа и ОРВИ. Также усилен режим текущей дезинфекции, обеззараживание воздуха и усиление режима проветривания во всех помещениях учреждений. Введены ограничительные мероприятия в стационарах. Департаментом здравоохранения в учреждения стационарного типа направлено письмо, в котором рекомендовано запретить вход посетителей.

Медики также напоминают, что не так страшны простудные заболевания, как их последствия, особенно при самолечении. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

«Любая вирусная инфекция, а в частности грипп, может вызывать серьезные осложнения со стороны органов дыхательной системы. Одним из самых распространенных осложнений является пневмония. Причиной ее возникновения в 5-10% всех случаев является именно вирусная инфекция. При появлении симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обязательно обращаться к врачам за медицинской помощью», – говорит директор департамента Андрей Кузьмин.

Первые симптомы пневмонии (ПАМЯТКА)

§ появляется кашель с ощущениями боли в груди, которая может резко отдавать в область лопаток. На начальном этапе мокрот не наблюдается, но со временем начинается мокрый кашель с проявлениями отхаркивания (нередко могут появиться вкрапления крови);

§ больной чувствует сильный озноб и постоянную слабость в теле;

§ явная отдышка;

§ неотъемлемый признак воспаления лёгких – грудная боль;

§ быстрая растрата энергии, утомляемость;

§ из-за того, что в кровь мало поступает кислород, начинается сердечная недостаточность, а, следовательно, учащается пульс;

§ также из-за недостатка кислорода в организме можно наблюдать синий оттенок губ и ногтей;

§ для пожилых людей характерно ощущение боли в области живота;

§ цвет мокроты от жёлтого до зеленоватого;

§ высокая температура тела (нередко до 40 С)

Обратите внимание, что симптоматика заболевания очень схожа с простудой или гриппом, поэтому больной, не задумываясь, продолжает лечение противопростудными препаратами, что приводит к тяжким осложнениям. Необходимо быть очень внимательным к первым признакам, которые являются тревожным звонком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]