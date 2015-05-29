"Тотальное оледенение" мешает добраться до детской поликлиники во Владивостоке

Жители Владивостока жалуются на чудовищный гололед, который уже которую неделю преграждает путь посетителям детской поликлиники по адресу улица Первая,8. Видеокадры "локального" оледенения наши подписчики прислали на WhatsApp "Вестей Приморье".

"Здесь не то,что на машине не проедешь,здесь и пешком не пройдешь",-сетует автор присланного видео,-"В результате гололеда здесь постоянно происходят автоаварии, с детьми здесь идти крайне опасно".

"Может быть дорожные службы увидят эти кадры и хотя бы подсыпят дорогу",-выражает надежду неравнодушный горожанин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]