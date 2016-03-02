Более 100 приморцев уже обратились в МФЦ за водительским удостоверением

С 1 февраля жители Приморья могут оформить и получить водительское удостоверение в ближайшем многофункциональном центре «Мои документы» во всех муниципалитетах края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, уже в первый день услуга стала востребованной у приморцев.

«Это нововведение особенно удобно для жителей отдаленных районов. Раньше им приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы оформить, а потом еще и получить документы. Теперь же – все можно оформить в ближайшем МФЦ», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, с 1 февраля приморцы могут не только подать документы на паспорт, но и здесь же получить уже готовый документ.

Также с 1 февраля в МФЦ можно получить справку о наличии или отсутствии административного наказания за потребление наркотических средств или психотропных веществ.

Отметим, на сегодняшний день в Приморье функционируют 38 МФЦ во всех районах края. Приморцам доступны более 200 услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств. Популярными по-прежнему остаются оформление справок и документов, связанных с недвижимостью, получение справки о наличии или отсутствии судимости, оформление СНИЛС, паспорта и загранпаспорта, социальных выплат и пособий.

«В 2016 году услугами в МФЦ воспользовались более миллиона приморцев. Это хороший результат, подтверждающий высокий уровень доверия населения и удовлетворенность качеством обслуживания. Кстати, за качеством мы особенно следим – к сотрудникам предъявляются достаточно жесткие профессиональные требования, которым они соответствуют», – добавили в департаменте.

Напомним, перевод государственных услуг в электронный вид – поручение Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. В частности, большая работа проводится по линии социальной защиты населения – более 50 услуг уже можно получить через МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]