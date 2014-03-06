В Амурском заливе утонул автомобилист, выехавший ночью к теплоходу Yeruslan

2 февраля днем водолазы подняли со дна Амурского залива утонувший автомобиль Daihatsu Rugger. Несколько дней назад в ночное время внедорожник выехал на лед залива в направлении теплохода Yeruslan и ушел под воду. Пассажир сумел спастись, а водитель остался в салоне и не смог покинуть салон тонущего авто. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Как стало известно корреспонденту VL.ru, несколько дней назад водитель Daihatsu Rugger вместе со своим пассажиром в темное время суток двигались по льду Амурского залива в направлении брошенного судна Yeruslan. Внезапно лед под колесами машины треснул, и внедорожник стремительно начал тонуть. Пассажир успел выбраться из машины, а водитель остался в салоне и не смог покинуть автомобиль.

Спасатели достали тело погибшего, а машина осталась на дне. После чего через несколько дней специалисты по водолазным работам приступили к подъему Rugger. При помощи строп и спецоборудования автомобиль удалось вытащить и поставить на лед. После чего поврежденного транспортное средство передадут родственникам водителя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]