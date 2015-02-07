В Приморье возбуждено уголовное дело о хищении выплат пострадавшим от тайфуна

Следственным подразделением отдела МВД России по Чугуевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата).

Преступление выявлено сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Чугуевскому району.

В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудник отделения связи присвоила денежные средства, предназначенные для выплаты компенсации пострадавшим от наводнения в результате тайфуна.

Используя свое служебное положение, подозреваемая расписалась в ведомостях о получении денежных средств. От действий злоумышленницы пострадали семь жителей Чугуевского района. Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей.

В отделе полиции 47-летняя женщина дала признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

УФПС Приморского края сообщает, что к сотруднику применены меры дисциплинарного воздействия, в ближайшее время он будет уволен. В настоящее время проводится следственная проверка выплатных документов, по итогам которой обязанности перед клиентами будут выполнены в полном объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]