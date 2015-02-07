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Вчера, 18:25
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В Приморье возбуждено уголовное дело о хищении выплат пострадавшим от тайфуна

В Приморье возбуждено уголовное дело о хищении выплат пострадавшим от тайфуна

Следственным  подразделением отдела МВД России по Чугуевскому району  возбуждено уголовное дело по признакам  преступления, предусмотренного частью  3 статьи  160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата).

Преступление выявлено  сотрудникам подразделения  экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Чугуевскому району.

В ходе предварительного следствия установлено, что  сотрудник отделения связи присвоила денежные средства, предназначенные для выплаты компенсации пострадавшим от наводнения в результате тайфуна.

Используя свое служебное  положение, подозреваемая расписалась  в ведомостях  о получении денежных средств. От действий злоумышленницы пострадали семь  жителей Чугуевского района. Причиненный ущерб  составил 70 тысяч рублей.

В отделе полиции 47-летняя женщина дала признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

УФПС Приморского края сообщает, что  к сотруднику применены меры дисциплинарного воздействия, в ближайшее время он будет уволен. В настоящее время проводится следственная проверка выплатных документов, по итогам которой обязанности перед клиентами будут выполнены в полном объеме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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