В Приморье снижается уровень преступности среди несовершеннолетних

Благодаря комплексной работе в Приморье снижается количество преступлений, совершенных подростками. Об этом заявлено на координационном совещании по обеспечению правопорядка в крае, которое провел Губернатор Владимир Миклушевский 2 февраля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как доложила и.о. директора департамента образования и науки Приморского края Оксана Мартыненко, в 2016 году количество преступлений, совершенных подростками, снизилось почти на 6%.

«Также уменьшилось количество осужденных подростков на 4,8%», – сказала она.

Руководитель ведомства отметила, что положительных результатов удалось достичь благодаря планомерной и комплексной работе всех задействованных в этой работе органов. Эта работа ведется сразу по нескольким направлениям.

«Работаем с педагогами, родителями и подростками. Так, например, в школах края регулярно проводим родительские собрания, семинары для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Важно в этом вопросе напрямую работать с родителями. В частности, с неблагополучными семьями. Это позволяет выравнивать ситуацию внутри семьи, предупреждая не только детскую преступность, но и противоправные действия по отношению к несовершеннолетним», – подчеркнула Оксана Мартыненко.

Она отметила, что эта работа проходит совместно с органами внутренних дел.

«Сотрудниками правоохранительных органов проводятся рейды по выявлению детей, которые находятся без присмотра взрослых в позднее время, также ведется работа с неблагополучными семьями», – рассказала представитель УМВД.

Глава региона акцентировал внимание на том, что в первую очередь сигнализировать об изменениях в поведении подростков должны школьные педагоги и психологи.

«Хорошую практику советских времен, когда классный руководитель знал о том, в какой семье живёт ребёнок, какая атмосфера в ней, необходимо возрождать», – заявил Губернатор.

Именно институт социальных педагогов и психологов, по мнению главы региона, станет еще одним подспорьем по предупреждению подростковой преступности, а также преступлений в отношении несовершеннолетних.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]