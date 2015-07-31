Житель Владивостока погиб, выпав из окна квартиры на 11 этаже
Днем в четверг, 2 февраля, в полицию позвонили жильцы дома № 19 по улице Гамарника и сообщили, что из окна одной из квартир выпал мужчина. От полученных при падении травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, звонки о мужчине, лежащем в крови возле второго подъезда дома №19 по Гамарника, поступили в полицию около 13.30. На место происшествия прибыли стражи порядка, а также скорая.
Врачи ничем не смогли помочь пострадавшему, который от полученных в результате падения травм скончался. Полицейские установили личность погибшего, которым оказался 33-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина выпал из окна квартиры на 11 этаже.
По факту случившегося проводится проверка. Стражам порядка предстоит выяснить, что стало причиной случившегося – несчастный случай или самоубийство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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