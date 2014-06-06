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Вчера, 23:16
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Житель Владивостока купил "лимитированный" Lamborghini за 13,5 млн.рублей

Житель Владивостока купил

Один из 25 самых дорогих автомобилей, проданных в 2016 году в России, отправился во Владивосток. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на официальные отчет компании Lamborghini. При этом имя покупателя не разглашают.

В отчете итальянского автобренда,который выпускает свои машины строго лимитированными сериями, указывается, что в прошлом году в Российской Федерации было продано на 32% больше машин, чем в 2015-м. Большинство покупателей роскошных спорткаров живут в Москве, там Lamborghini купили 17 человек. Также пять машин отправились в Петербург и Ленобласть.

Какую именно модель Lamborghini была приобретена жителем Владивостока. Некоторое пользователи соцсетей предположили, что это Lamborghini Huracan,который был недавно замечен на дорогах столицы Приморья 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Клепа / Сегодня, 00:05
    № 1  
     

    еще один , будет на на каждой кочке останавливаться и переносить "это" на себе

    [ Цитировать ]









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