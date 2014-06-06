Житель Владивостока купил "лимитированный" Lamborghini за 13,5 млн.рублей

Один из 25 самых дорогих автомобилей, проданных в 2016 году в России, отправился во Владивосток. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на официальные отчет компании Lamborghini. При этом имя покупателя не разглашают.

В отчете итальянского автобренда,который выпускает свои машины строго лимитированными сериями, указывается, что в прошлом году в Российской Федерации было продано на 32% больше машин, чем в 2015-м. Большинство покупателей роскошных спорткаров живут в Москве, там Lamborghini купили 17 человек. Также пять машин отправились в Петербург и Ленобласть.

Какую именно модель Lamborghini была приобретена жителем Владивостока. Некоторое пользователи соцсетей предположили, что это Lamborghini Huracan,который был недавно замечен на дорогах столицы Приморья

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]