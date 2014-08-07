Президент России уволил руководство МЧС Дальнего Востока(фото)

Владимир Путин снял с должности двух генералов Дальневосточного регионального центра МЧС, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на документ, опубликованный в четверг, 2 февраля, на официальном портале правовой информации.

Освобожден от занимаемой должности начальник ДРЦ МЧС,генерал-лейтенант внутренней службы Александр Соловьев и его первый заместитель,генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин. Причины кадровых перестановок не уточняются.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым снял с должности 16 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]