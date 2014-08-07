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Вчера, 23:35
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Президент России уволил руководство МЧС Дальнего Востока(фото)

Президент России уволил руководство МЧС Дальнего Востока(фото)

Владимир Путин снял с должности двух генералов Дальневосточного регионального центра МЧС, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на документ, опубликованный в четверг, 2 февраля, на официальном портале правовой информации. 

Освобожден от занимаемой должности начальник ДРЦ МЧС,генерал-лейтенант внутренней службы Александр Соловьев и его первый заместитель,генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин. Причины кадровых перестановок не уточняются.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым снял с должности 16 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета России. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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