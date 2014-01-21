Федор Конюхов решил покорить стратосферу на воздушном шаре

Конюхов готовится подняться в стратосферу на воздушном шаре. Свой эксперимент он проведет в Якутии, так как ландшафт северной части республики полностью соответствует требованиям эксперимента. Подъем в стратосферу предполагается провести в сентябре 2017 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, в настоящее время власти Якутии ведут переговоры с крупными компаниями, работающими в республике, по поводу оказания финансовой помощи путешественнику Федору Конюхову в его эксперименте.

Ранее глава Якутии Борисов сообщал о намерении поговорить с руководством "Алросы" об оказании спонсорской поддержки путешественнику. Республика же окажет информационную и организационную поддержку эксперименту Конюхова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]