Следствие в Приморье возбудило второе дело в отношении главы администрации Дальнегорска
Следствие в Приморье возбудило второе уголовное дело в отношении главы администрации Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты, подозреваемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю. Ранее против чиновника было возбуждено дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, в период времени с ноября 2013 по декабрь 2015 года подозреваемый вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «Автобаза №7», осуществляющих коммерческую деятельность. Оказывал в силу занимаемого положения покровительство, которое выражалось в создании выгодных условий для заключения с администрацией Далнегорского городского округа договоров, контрактов, что позволило коммерческому предприятию беспрепятственно одерживать победы на проводимых администрацией конкурсах, в том числе по заключению контракта «На оказание услуг по уборке свежевыпавшего снега на территории г. Дальнегорска в 2016 году» на общую сумму свыше 2 млн 200 тыс рублей.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ Российской Федерации по Приморскому краю.
Напомним, ранее Игорь Сахута был задержан в декабре 2016 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в конце 2015 года сотрудник администрации, зная о среднерыночной стоимости 1 кв. метра на вторичном рынке Дальнегорского городского округа, организовал проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету городского округа был причинен ущерб в размере не менее 22 млн рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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