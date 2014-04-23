169 семей Владивостока получили новые комфортабельные квартиры в многоэтажках, построенных по программе городской администрации «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока». Люди, жившие в 26 ветхих бараках без системы водоснабжения и канализации, переехали в новые квартиры со всеми современными удобствами.

Строить первый дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья начали в декабре 2013-го, и всего за три года рабочие бригады возвели во Владивостоке пять новых многоквартирных зданий, готовых принять своих жильцов. Все дома строили с учётом приморского климата и применением современных отделочных материалов. Квартиры сдавали «под ключ». Подумали подрядчики и о безопасности. В коридорах — пожарные датчики и приборы учёта.

Сергей Еремин, начальник Управления по учёту и распределению жилой площади администрации Владивостока: «В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, мы предоставляем гражданам разнозначные по общей площади жилые помещения. Условно, если у гражданина была двухкомнатная квартира определенного метража, то именно такую квартиру он и получил в новом доме».

Всего по программе переселения возведено пять домов, расположенных на Порт-Артурской и улице Карла Маркса. Новосёлы уже обустраивают свои новые квадраты. Семья Галушко двухкомнатную квартиру получили взамен жилплощади в аварийном бараке на Дальзаводской.

Евгений Галушко: «Жилье было признано аварийным в 2012 году, с тех лет мы там и не жили. Приходилось снимать квартиру, а сейчас мы радуемся новому своему дому».

Рядом с домом есть всё для комфортной жизни: студия детского творчества, школа, остановки общественного транспорта, магазины и новый детский сад на 200 мест. Не забыли благоустроить и придомовые территории возле всех домов: предусмотрели парковочные места, детские площадки и зелёные зоны для отдыха жильцов.

Алексей Литвинов, первый заместитель главы администрации Владивостока: «В том случае, если критерии программы будут расширены, эта программа будет продолжена, то муниципалитет, конечно же, будет в ней участвовать, для того, чтобы и остальные аварийные дома были расселены».

Программа по переселению завершена, администрация Владивостока выполнила поставленные задачи в полном объеме. Новые дома получили высокую оценку федерального центра.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]