"Вести: Приморье. Интервью" с Юрием Трутневым
"Вести: Приморье. Интервью" с вице-премьером Правительства РФ, полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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