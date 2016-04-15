Оплатить обед, репетитора и кружок станет проще. Первые владивостокские школьники 2 февраля получили банковские карты. Их для детей от 6 до 17 лет бесплатно выпустил «Бинбанк» совместно с платёжной системой «Мастеркард». Сегодня в проекте «Юниор» «Бинбанка» участвуют около 400 школ по всей России. Почему родители предпочитают, чтобы дети использовали безналичный расчёт?

Это их первая карта — пропуск, читательский билет и электронный кошелёк. Ученики 23-ей школы первыми во Владивостоке получили банковские карты «Юниора». Такие в этом году выпустят для семи школ краевой столицы.

Константин Лобода, и.о. главы города Владивостока: «В октябре прошлого года мы подписали трёхстороннее соглашение с Бинбанком, Мастеркард, администрацией города. Планируем во всех наших общеобразовательных учреждениях эту программу внедрять».

Карты «Юниора» для этих школьников выпустил «Бинбанк» бесплатно. Участвовать в проекте — решение родителей. Ведь именно так легче контролировать местонахождение ребёнка, его траты. О каждом списании мамы и папы получают SMS-уведомление. Они же устанавливают лимит по расходованию средств.

Маргарита Коновалова, управляющий Дальневосточной дирекции ПАО «Бинбанк»: «Привязана родительская карта, т. е. родитель может каждый шаг ребенка контролировать. Вошёл, вышел, что купил, где купил. Нами разработана большая образовательная программа. Мы, сотрудники банка, будем очень много рассказывать детям, проводить много встреч».

Виктория Емченко, ученица школы №23 Владивостока: «Я пользовалась только родительской картой. Безналичный расчёт - это удобнее. Не нужно искать мелочь, карта всегда под рукой. А родители были за, т. к. удобнее контролировать расходы, ну и наверное так даже безопаснее».

Современные технологии школьники оценили. С новинками легко управляются даже первоклашки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]